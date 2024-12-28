Россия расширила черный список представителей Евросоюза

В ответ на новые санкции со стороны Евросоюза Россия расширила черный список представителей европейских стран, которым запрещен въезд в РФ, сообщает пресс-служба МИД России.

15-й пакет санкций страны ЕС одобрили 16 декабря. При этом в дипведомстве подчеркнули, что принятие таких решение в обход СБ ООН незаконно с точки зрения международного права. Единственный результат, которого удалось достичь — падение Евросоюза в глазах мира.

Россия расширила список граждан ЕС, которым запрещен въезд на территорию страны. Речь идет о представителях силовых ведомств, организаций, гражданах, которые отвечали за оказание военной помощи Украине, активистах, «отличившихся» своей риторикой, депутатах, голосовавших за антироссийские законопроекты.

В список попали сотрудники евроструктур и госорганов, которые занимались созданием «трибунала» в отношении российского руководства, выступали за конфискацию активов РФ, отвечали за введение санкций.

«Подтверждаем, что любые недружественные акции со стороны Евросоюза будут и впредь получать своевременный и адекватный ответ», — говорится в сообщении МИД РФ.

Ранее США ввели санкции против основателя и почетного председателя партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзины Иванишвили. В письменном заявлении госсекретаря Энтони Блинкена говорится, что США обвиняют Иванишвили в том, что он якобы «подрывал демократическое и евроатлантическое будущее Грузии в интересах РФ».