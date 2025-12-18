Россия привлечет к ответственности виновных в экспроприации активов

Россия использует все доступные юридические каналы для привлечения к ответу лиц, ответственных за возможную конфискацию российских активов, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости .

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что любые попытки экспроприации российских активов не останутся без ответа. Виновные понесут ответственность, включая тех, кто коллективно утверждал решения, принимал их единолично, а также тех, кто занимался их реализацией.

Европейская комиссия настойчиво стремится получить одобрение стран-членов ЕС на использование замороженных российских активов в пользу Киева. Обсуждается возможность предоставления Украине кредита в размере от 185 до 210 миллиардов евро, который, как предполагается, должен быть возвращен после завершения конфликта и в случае «компенсации Москвой материального ущерба».

В МИД РФ ранее отмечали, что идеи ЕС о выплате Россией репараций Украине не имеют под собой оснований и что Брюссель давно практикует незаконное присвоение российских активов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.