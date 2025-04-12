Россия предупредила Германию о последствиях поставок ракет Taurus Украине

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Российский посол в Берлине Сергей Нечаев в интервью Berliner Zeitung заявил, что передача Украине немецких крылатых ракет Taurus с привлечением специалистов Бундесвера для наведения будет расценена Москвой как прямая эскалация конфликта.

«Мы оценим это как новую ситуацию и примем соответствующие решения», — подчеркнул дипломат, его слова приводит РИА Новости.

При этом Нечаев отметил, что даже в случае поставок эти ракеты не смогут кардинально изменить ситуацию на фронте.

Его заявление прозвучало на фоне подтверждённых планов Германии отправить Киеву новую крупную партию вооружений, включая четыре системы ПВО IRIS-T, 300 управляемых ракет и 100 радиолокационных станций.

Аналитики отмечают, что поставки Taurus действительно потребуют участия немецких специалистов для программирования целей, что фактически сделает ФРГ стороной конфликта.

Ранее стало известно о секретном штабе в Германии, где готовятся атаки на Россию.