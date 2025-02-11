Россия потребовала от Чехии выдать телеведущую Фариду Курбангалееву*

Генпрокуратура России потребовала экстрадиции из Чехии экс-ведущей «России 1» Фариды Курбангалеевой*, которая обвиняется в оправдании терроризма и распространении фейков о ВС РФ, сообщает РБК .

О данном требовании рассказала сама экс-журналистка в соцсети. По словам Курбангалеевой*, ее об этом уведомили в чешской полиции.

Чешский суд рассмотрят данное дело. Заседание состоится в Городском суде Праги. Экс-телеведущей уже назначили адвоката.

Женщина стала фигуранткой дел об оправдании терроризма и фейках о российской армии. Она заочно арестована, находится в международном розыске.

В данный момент Курбангалеева* проживает в Чехии.

* Признана Минюстом РФ и Росфинмониторингом иностранным агентом, террористом и экстремистом в России.