Россия получила нового сторонника в Евросоюзе
Al Khaleej: победа Пеллегрини на выборах в Словакии является ударом для Украины
Фото - © Президент РФ Владимир Путин и Петер Пеллегрини/РИА Новости
Победа Петера Пеллегрини на президентских выборах в Словакии стала ударом для Украины и ее партнеров с Запада, поскольку у РФ появился новый союзник в Европе, сообщает РИА Новости.
В газете Al Khaleej уточнили, что на выборах президента Словакии выиграл Петер Пеллегрини, а Брюссель, Вашингтон и Киев получили новый удар. Эта победа представляет собой очередной сдвиг в Европе.
Несмотря на то, что полномочия президента Словакии ограничены, он ратифицирует международные договоры, назначает высших судей, является главнокомандующим вооруженными силами и прочее.
В материале издания добавили, что с избранием нового президента Словакии Украина потеряла важного союзника.