Al Khaleej: победа Пеллегрини на выборах в Словакии является ударом для Украины

Победа Петера Пеллегрини на президентских выборах в Словакии стала ударом для Украины и ее партнеров с Запада, поскольку у РФ появился новый союзник в Европе, сообщает РИА Новости.

В газете Al Khaleej уточнили, что на выборах президента Словакии выиграл Петер Пеллегрини, а Брюссель, Вашингтон и Киев получили новый удар. Эта победа представляет собой очередной сдвиг в Европе.

Несмотря на то, что полномочия президента Словакии ограничены, он ратифицирует международные договоры, назначает высших судей, является главнокомандующим вооруженными силами и прочее.

В материале издания добавили, что с избранием нового президента Словакии Украина потеряла важного союзника.