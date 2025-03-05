Россия ответит Румынии на объявление военного атташе персоной нон грата

В МИД РФ заявили, что Москва намерена ответить Бухаресту на объявление российского военного атташе и его заместителя персонами нон грата, сообщает РИА Новости .

В российском ведомстве уточнили, что РФ даст «соответствующий ответ» на решение румынских властей.

Подробности, какие именно действия будут предприняты, не уточняются.

Ранее в МИД Румынии заявили, что российских дипломатов объявили персонами нон грата. Эту информацию передали РФ.

Между тем в Румынии заявили, что США сменили курс для возобновления переговоров с Россией по Украине. Там считают, что для устойчивого мира нужно полноценное соглашение с гарантиями.