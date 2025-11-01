Россия осудила силовые действия США в Карибском бассейне.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова выступила с критикой в адрес Соединенных Штатов в связи с эскалацией напряженности в Карибском бассейне.

В своем комментарии российская сторона решительно осудила применение избыточной военной силы американцами под предлогом борьбы с наркотрафиком.

«Решительно осуждаем применение избыточной военной силы при выполнении антинаркотических задач», — подчеркнула Захарова. Дипломат указала, что подобные действия, включая уничтожение судов, нарушают как внутреннее американское законодательство, так и фундаментальные нормы международного права, в частности Устав ООН и Конвенцию по морскому праву.

Поводом для заявления стали планы администрации президента США Дональда Трампа по борьбе с наркокартелями, которые уже привели к наращиванию американской военной группировки у берегов Венесуэлы численностью до 16 тысяч военных, согласно данным The Washington Post, и к уничтожению нескольких судов в международных водах.