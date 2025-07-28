Россия официально закрывает 20 пунктов пропуска с Украиной с 1 августа

Россия приняла решение с 1 августа закрыть 20 пунктов пропуска на границе с Украиной, которые действовали ранее по соглашению с Киевом от 1995 года, сообщает ТАСС .

Постановление о закрытии КПП подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В документе говорится, что с 1 августа официально перестанут работать пункты пропуска, установленные в соответствии с соглашением с Украиной от 8 февраля 1995 года.

Речь идет о 13 автомобильных пунктах и семи железнодорожных. Фактически они уже давно не работают, но де-юре продолжали существовать.

Так, будут закрыты КПП «Безымено» в Белгородская области, «Белая Березка» в Брянской области, «Можаевка» в Ростовской области и т. д.

Ранее помощник президента, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев предупредил об активности НАТО у российских границ. По его словам, это все больше напоминает подготовку к полномасштабной агрессии против РФ.