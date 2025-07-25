Помощник Путина предупредил об активности НАТО у российских границ

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Помощник президента, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев заявил РИА Новости, что действия НАТО все больше напоминают подготовку к полномасштабной агрессии против нашей страны.

«Текущие действия НАТО весьма похожи на отработку сценариев полномасштабной агрессии против нашей страны», — подчеркнул он в интервью агентству.

По словам Патрушева, альянс целенаправленно создает военные угрозы России на морских направлениях. В частности, отмечается увеличение корабельных группировок, масштабные учения в прилегающих акваториях и высокая активность разведывательных средств.

Особую озабоченность вызывает концентрация сил НАТО в Северо-Восточной Атлантике, Гренландско-Норвежской морской зоне, а также на территориях Норвегии, Финляндии и Швеции.

«В Балтийском регионе и странах Восточной Европы наращивается группировка сил быстрого реагирования альянса», — отметил Патрушев. Одновременно фиксируется боевое патрулирование атомных подводных лодок Великобритании и Франции с баллистическими ракетами, а вблизи российских территориальных вод — многоцелевых атомных субмарин США и Великобритании, отметил он.

Москва неоднократно выражала обеспокоенность милитаризацией Европы под предлогом «сдерживания России». В МИД РФ подчеркивают готовность к диалогу с НАТО, но только на условиях равноправия и при отказе Запада от курса на эскалацию.