Россия не намерена затягивать возобновление мирных переговоров по Украине
Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что российская сторона не собирается искусственно затягивать процесс возобновления мирных переговоров по Украине, сообщают «Известия».
Он отметил, что для ведения полноценной переговорной деятельности в текущем формате требуется, чтобы было обязательное согласие трех сторон.
По его словам, на данный момент многое зависит от решения США относительно того, кто будет представлять их на переговорах с Ираном.
«В любом случае с российской стороны я думаю, что не будет никаких препон или затяжек по возобновлению переговорного процесса», — отметил дипломат.
30 марта Владимир Зеленский заявил о готовности Украины к перемирию на Пасху и прекращению ударов по энергетической инфраструктуре, не уточнив возможные сроки. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 1 апреля назвала эти заявления пиар-акцией.
