Россия направит делегацию в Стамбул для подготовки мирных переговоров с Украиной

Российская сторона формирует делегацию для организации предстоящих переговоров с Украиной в Стамбуле, сообщает РИА Новости .

Как сообщил советник президента Юрий Ушаков, состав участников будет объявлен позднее.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уточнил, что переговоры пройдут «на соответствующем уровне».

Ранее президент Владимир Путин напрямую предложил Киеву начать переговорный процесс. Стамбул выбран нейтральной площадкой, где уже проходили предыдущие раунды переговоров в 2022 году. В Кремле подчёркивают важность прямого диалога без предварительных условий