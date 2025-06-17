Россия может стать посредником в переговорах между Ираном и Израилем

Как отметил специалист, Иран будет отказываться вести переговоры со стороной противника, пока Израиль не прекратит удары по его территории или власти США не осудят действия Тель-Авива. Однако Израиль в это время будет продолжать стремиться к тому, чтобы разрушить ядерную программу Ирана, так как считает ее угрозой для безопасности собственной страны.

«Как это ни парадоксально, сейчас удачный момент для переговоров. Израильский блицкриг не удался, внутренний мятеж в Иране спровоцировать не получилось. Напротив, атаки Израиля сплотили иранское общество. Но, несмотря на это, диалог пока невозможен», — заявил Малинин.

По мнению политолога, при неутихающих ударах с обоих сторон конфликта было бы разумно вернуться к дипломатии. Россия в этом случае могла бы стать эффективным посредником, так как страна имеет союзнические отношения с Ираном и конструктивный диалог с Израилем.