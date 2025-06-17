Россия может стать посредником в переговорах между Ираном и Израилем
Член экспертного клуба «Дигория», политолог Алексей Малинин рассказал, какую роль в урегулировании конфликта между Ираном и Израилем может занять Россия, сообщает «ФедералПресс».
Как отметил специалист, Иран будет отказываться вести переговоры со стороной противника, пока Израиль не прекратит удары по его территории или власти США не осудят действия Тель-Авива. Однако Израиль в это время будет продолжать стремиться к тому, чтобы разрушить ядерную программу Ирана, так как считает ее угрозой для безопасности собственной страны.
«Как это ни парадоксально, сейчас удачный момент для переговоров. Израильский блицкриг не удался, внутренний мятеж в Иране спровоцировать не получилось. Напротив, атаки Израиля сплотили иранское общество. Но, несмотря на это, диалог пока невозможен», — заявил Малинин.
По мнению политолога, при неутихающих ударах с обоих сторон конфликта было бы разумно вернуться к дипломатии. Россия в этом случае могла бы стать эффективным посредником, так как страна имеет союзнические отношения с Ираном и конструктивный диалог с Израилем.