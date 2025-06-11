Россия и США рассматривают возможность встречи Путина и Трампа

сегодня в 06:30

Посол Дарчиев: конкретных договоренностей о встрече Путина и Трампа нет

Новый посол России в США Александр Дарчиев в своём интервью ТАСС сообщил, что очные контакты на высшем уровне между Москвой и Вашингтоном планируются, однако конкретных договорённостей о личной встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа пока не достигнуто.

Дипломат подчеркнул необходимость тщательной подготовки таких встреч для достижения значимых результатов. В настоящее время диалог поддерживается через интенсивные телефонные переговоры.

Для организации саммита требуется предварительная проработка конкретных результатов.

Вопрос о возможных переговорах между главами МИД России Сергеем Лавровым и госсекретарём США Марко Рубио также остаётся открытым. Текущая ситуация свидетельствует о взаимной заинтересованности сторон в диалоге, но при этом обе страны демонстрируют осторожный подход к организации высших контактов.

Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков пояснил, что лидеры двух стран действительно считают встречу необходимой, но она требует серьёзной подготовки.