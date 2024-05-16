Россия и Китай пришли к мнению, что США мыслят категориями «холодной войны»

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Лидеры РФ и КНР сошлись во мнении, что США мыслят категориями «холодной войны»

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин сделали совместное заявление, что США до сих пор мыслят категориями «холодной войны» и используют блоковое противостояние, пишет РИА Новости .

Главы государств подписали совместное заявление об углублении отношений между Россией и Китая в контексте 75-летия установления дипотношений между странами. Текст документа есть на сайте Кремля.

«США по-прежнему мыслят категориями «холодной войны» и руководствуются логикой блокового противостояния, ставя безопасность «узких групп» выше региональной безопасности и стабильности, что создает угрозу безопасности для всех стран региона», — говорится в документе.

Россия и Китай считают, что США должны изменить свои взгляды и отказаться от привычной логики в действиях.

Владимир Путин впервые совершил заграничную поездку в качестве вновь избранного российского президента. Он посетил Китай и заявил, что чувствует себя на территории страны как дома.