Россия и Китай пришли к мнению, что США мыслят категориями «холодной войны»
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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин сделали совместное заявление, что США до сих пор мыслят категориями «холодной войны» и используют блоковое противостояние, пишет РИА Новости.
Главы государств подписали совместное заявление об углублении отношений между Россией и Китая в контексте 75-летия установления дипотношений между странами. Текст документа есть на сайте Кремля.
«США по-прежнему мыслят категориями «холодной войны» и руководствуются логикой блокового противостояния, ставя безопасность «узких групп» выше региональной безопасности и стабильности, что создает угрозу безопасности для всех стран региона», — говорится в документе.
Россия и Китай считают, что США должны изменить свои взгляды и отказаться от привычной логики в действиях.
Владимир Путин впервые совершил заграничную поездку в качестве вновь избранного российского президента. Он посетил Китай и заявил, что чувствует себя на территории страны как дома.