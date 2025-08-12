Россия готова пойти на уступки по Украине, заявили в Госдуме

Депутат Чепа считает, что Россия готова пойти на уступки по Украине

Россия готова пойти на возможные компромиссы и уступки в рамках сделки по урегулированию конфликта на Украине, считает депутат Госдумы Алексей Чепа. По его словам, в теории Москва могла бы рассмотреть компромиссы по вопросу создания буферной зоны, сообщает Lenta.ru .

«Я думаю, мы готовы на уступки», — высказался российский законодатель.

В связи с этим Чепа напомнил, что армия РФ контролирует часть территорий в Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях. По его словам, у России также есть «маленький, но очень важный кусочек Николаевской области».

«У нас, очевидно, есть с чем идти на переговоры и компромиссы. Как вариант — это буферная зона», — полагает Чепа.

В пятницу, 15 августа, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске для обсуждения украинского урегулирования. Хозяин Белого дома не подтверждал намерение приглашать главу Украины Владимира Зеленского на грядущий президентский саммит.