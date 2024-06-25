Россия готова подписать договор с Ираном

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В российском МИД заявили о «готовности формулировок» договора с Ираном

Москва готова в ближайшее время подписать соглашение о всеобъемлющем сотрудничестве с Тегераном, пишет РИА Новости.

«Работа над текстом (соглашения — ред) уже приблизилась к завершению. Все необходимые формулировки найдены», — заявил замглавы МИД России Андрей Руденко в интервью агентству.

Он добавил, что Москва надеется подписать документ в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что Россия может вступить в контрактные отношения с Ираном по продаже оружия.