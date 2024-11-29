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«Росконгресс»: США могут вернуть ядерное оружие в Индо-Тихоокеанский регион

Соединенные Штаты могут вернуть ядерное оружие в Индо-Тихоокеанский регион. Его появления стоит ожидать в нескольких местах, сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад «Росконгресса».

Соединенные Штаты Америки могут передать ядерное оружие Южной Корее и Австралии. Также ЯО разместят на военных базах США, которые базируются в Тихом океане.

Ядерное оружие могут первым направить на одну из самых крупных американских военных баз Andersen на западе Тихого океана. Там базируются ВВС США.

На территории авиационной базы размещены стратегические бомбардировщики Соединенных Штатов. Они могут переносить ядерное оружие.

Ранее сообщалось, что США потратят 138 млрд долларов до 2049 года на модернизацию ядерного оружия. Это значит, что между мировыми державами началась гонка вооружений.