Командование украинских войск хаотично перебрасывает отряды войск из Запорожской области. Об этом ТАСС рассказал председатель комиссии общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

Переброска личного состава в Запорожской области говорит о том, что у ВСУ наблюдается недостаток боевиков. Также у противника есть дефицит военной техники.

До этого Рогов отмечал, что ВС РФ активно движутся в Запорожской области. Они смогли достичь определенных успехов рядом с селом Каменское.

Ранее рядом с городом Каменка-Днепровская в Запорожской области украинские войска с помощью БПЛА атаковали спасателей МЧС РФ. Они подверглись нападению во время тушения пожара.