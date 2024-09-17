Рогов заявил, что у ВСУ недостаточно солдат и военной техники
Рогов: ВСУ хаотично перебрасывают подразделения на другие направления
Командование украинских войск хаотично перебрасывает отряды войск из Запорожской области. Об этом ТАСС рассказал председатель комиссии общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
Переброска личного состава в Запорожской области говорит о том, что у ВСУ наблюдается недостаток боевиков. Также у противника есть дефицит военной техники.
До этого Рогов отмечал, что ВС РФ активно движутся в Запорожской области. Они смогли достичь определенных успехов рядом с селом Каменское.
Ранее рядом с городом Каменка-Днепровская в Запорожской области украинские войска с помощью БПЛА атаковали спасателей МЧС РФ. Они подверглись нападению во время тушения пожара.