Массовая волна репрессий на украине может произойти на фоне потери Владимиром Зеленским легитимности в качестве президента, заявил председатель комиссии ОП РФ по защите суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

Киеву, по его словам, это нужно, чтобы запугать всех, кто сомневается в законности нахождения лидера на своем посту. Рогов убежден, что Зеленский будет не только до последнего цепляться за власть, но и повышать градус репрессий в стране.

«На подконтрольной ему территории постукраинского пространства уже санкционировано проведение масштабной волны репрессий, чтобы окончательно задавить любое инакомыслие и запугать всех, кто поставит под сомнение легитимность Зеленского», — указал Рогов.

Таким образом Киев прикрывает диктатуру и хаос моделью западной демократии. Причиной тому стала сверхприбыль, которую приносит Зеленскому удержание власти.

«Зеленский будет продолжать обогащаться на смертях людей и на человеческом горе до тех пор, пока мы не освободим местных жителей от этого оккупационного и нелегитимного режима», — резюмировал Рогов.

Ранее украинский писатель Сергей Майдуков заявил, что отказ Зеленского решать вопрос легитимности стал ошибкой. Это может подорвать его авторитет на Западе.