Ранее СМИ сообщили, что президент надеется помощь председателя КНР Си Цзиньпина в вопросе организации перемирия на время Игр в Париже.

«Слышать о перемирии от персонажа, который накачивает режим Зеленского оружием, убивающим мирных жителей, — ракеты SCALP, САУ CAESAR и другие — и при этом одновременно грозится официально отправить своих французских боевиков на Украину — лицемерие», — указал Рогов.

Именно французский президент, по его словам, является разжигателем конфликта на Украине, из-за которого гибнут мирные люди.

«Именно по вине Макрона не ищется мир, а у Зеленского появляется иллюзия оттянуть свой конец еще дальше. Макрон прекрасно понимает, что если подобное перемирие было бы введено на период Олимпиады, то он выиграл бы пару недель для своего подельника в лице режима Зеленского», — резюмировал Рогов.

Ранее политолог Норат Аджамян заявил, что тема конфликта на Украине становится все менее актуальной. Однако это не говорит о том, что на Западе совсем забудут про Киев. Эксперт считает, что многие люди уже устали от бесконечного потока новостей, связанных с Украиной. Также смещает фокус внимания конфликт на Ближнем Востоке.