Киевские сектанты в Википедии приписали Глушковский район Курской области Украине, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Политик в своем Telegram-канале опубликовал изображение из Википедии, где Глушковский район Курской области якобы принадлежит Украине.

Рогов назвал это выходкой секты политического украинства.

«Для режима Зеленского все эти правки обернутся неимоверно высокой ценой, сейчас он сточит в Курской области элитные части ВСУ», — прокомментировал происходящее Рогов.

Ранее оперштаб Курской области принял решение об обязательной эвакуации всего Глушковского района.