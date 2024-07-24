Рогов: переговоры Украины и России могут быть только о капитуляции Киева

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов отметил, что переговоры Украины и России могут быть только о капитуляции Киева. По его словам, другой формат недопустим.

В своем Telegram-канале Рогов отметил, что любой другой формат, который позволяет нацистам сохраниться без демилитаризации и денацификации и удержать контроль над частью постукраинского пространства, приведет только к очередному обману России.

По словам председателя, война при таких условиях может разгореться с большей силой, в худших условиях для РФ.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в разговоре со своим китайским коллегой Ван И заявил, что Киев готов пойти на переговоры с Кремлем. Он отметил, что переговоры должны быть направлены на достижение справедливого и прочного мира.