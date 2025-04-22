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Рогов назвал предложение Зеленского о перемирии явкой с повинной

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов назвал предложение президента Украины Владимира Зеленского о перемирии в небе явкой с повинной, сообщает РИА Новости .

Он отметил, что Зеленский таким образом фактически признал, что его боевики наносят удары по гражданской инфраструктуре российских регионов.

«Как говорится, на воре и шапка горит. Фактически это явка с повинной», — добавил Рогов.

Ранее военный эксперт, полковник Михаил Тимошенко заявил, что украинская армия на останавливала боевые действия и подготовку к ним во время Пасхального перемирия, а украинский лидер Владимир Зеленский «сделал все, что не нужно».

С 18:00 19 апреля российский лидер Владимир Путин объявил перемирие между Россией и украинскими войсками, оно длилось до 00:00 21 апреля. Киевский режим не соблюдал режим прекращения огня.