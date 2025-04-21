Военный эксперт, полковник Михаил Тимошенко заявил, что украинская армия на останавливала боевые действия и подготовку к ним во время Пасхального перемирия, а украинский лидер Владимир Зеленский «сделал все, что не нужно», сообщает Life.ru .

«Зеленский получил сутки с лишним на ротацию войск, подвоз боеприпасов и вооружения. Явно ему не куличи подвезли. Также противник попытался влезть в Белгородскую область, и они получили по соплям. В общем, все, что делать не нужно было, если он хочет мира, он сделал. Зеленский не хочет мира, Европа не хочет мира», — сказал эксперт.

По его словам, Запад проигнорирует или исказит правду России в этой ситуации, хотя кто здесь агрессор — понятно каждому.

С 18:00 19 апреля российский лидер Владимир Путин объявил перемирие между Россией и украинскими войсками, оно длилось до 00:00 21 апреля. Киевский режим не соблюдал режим прекращения огня.