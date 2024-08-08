Рогов надеется, что главу Минобороны Украины действительно пытались взорвать

Владимир Рогов: очень надеюсь, что информация о покушении на Умерова правдива

Сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов прокомментировал сообщения о якобы покушении на министра обороны Украины Рустема Умерова. Политик выразил надежду, что главу украинского МО действительно пытались ликвидировать, сообщает «Царьград» .

Вместе с тем Рогов обратил внимание, что сведения о покушении на Умерова требуют дополнительной проверки. По словам сопредседателя Координационного совета, утверждалось, что министра обороны Украины пытались взорвать в Киеве, и после покушения его якобы увезли в больницу.

«Состояние пациента пока неизвестно. Информацию сообщил украинский блогер и она нуждается в подтверждении», — заявил Владимир Рогов.

Политик заявил, что «очень надеется», что информация о покушении на Умерова правдива.