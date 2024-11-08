Робопес и пулеметчики: «киберпанк»-охрана Трампа попала на видео

В Сети появились кадры усиления охраны резиденции избранного президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго (Флорида). Территорию патрулируют робот-собака и вооруженные катера, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NBC.

Повышенные меры безопасности в поместье Трампа ввели после его победы в президентской гонке. На дежурстве находятся робот-собака и катера береговой охраны с пулеметами, которые держат наготове вооруженные бойцы.

В США правоохранители все чаще стали привлекать робопсов для обеспечения безопасности, добавляет телеканал.

Ранее Дональд Трамп уже переживал покушение и чудом выжил — пуля снайпера задела его ухо, но не попала в голову. Стрелка оперативно ликвидировали бойцы секретной службы. После этого на политика была совершена новая попытка покушения.