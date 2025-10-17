Роберт Фицо: русские становятся на колени только в одном случае

Фицо в ходе выступления в парламенте раскритиковал действия Джонсона. По мнению премьера Словакии, британский политик «пролоббировал на Украине линию продолжения войны», чтобы «поставить Россию на колени», однако не учел одну деталь.

«Мы хорошо знаем: русский становится на колени только когда хочет завязать себе шнурки…» — сказал Фицо.

Он отметил, что стратегия Джонсона в отношении России была провальной. Также премьер Словакии указал на «грязный скандал» с получением «пожертвования» от оружейного олигарха, в котором Джонсон был замешен.

Газета The Guardian ранее писала о связи экс-премьера Великобритании с бизнесменом Кристофером Харборном, чьи предприятия производят БПЛА для Украины. По данным издания, Джонсон в 2022 году получил от оружейного барона миллион фунтов стерлингов, после чего активно начал разжигать украинский конфликт.

Ранее Джонсон выступил с призывом немедленно направить западных военных специалистов на Украину. Он отметил, что значительная часть страны остается безопасной для развертывания иностранных военных советников.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.