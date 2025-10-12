Джонсон: западные войска на Украине могут заниматься логистикой и обучением
Джонсон призвал Запад отправить военных в «безопасную» Украину
Борис Джонсон, занимавший пост премьер-министра Великобритании с 2019 по 2022 год, выступил с призывом немедленно направить западных военных специалистов на Украину, сообщает RT.
В своей колонке для Daily Mail политик подчеркнул, что речь идет о создании «коалиции желающих», чьи военнослужащие не будут участвовать в боевых действиях, а сосредоточатся на решении задач логистики и подготовки украинских сил в тыловых районах.
Джонсон отметил, что значительная часть территории Украины остается безопасной для развертывания иностранных военных советников.
Ранее аналогичные предложения уже вызывали неоднозначную реакцию как в западных столицах, так и в Москве, предупреждающей о рисках дальнейшей эскалации конфликта.