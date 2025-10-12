Борис Джонсон, занимавший пост премьер-министра Великобритании с 2019 по 2022 год, выступил с призывом немедленно направить западных военных специалистов на Украину, сообщает RT .

В своей колонке для Daily Mail политик подчеркнул, что речь идет о создании «коалиции желающих», чьи военнослужащие не будут участвовать в боевых действиях, а сосредоточатся на решении задач логистики и подготовки украинских сил в тыловых районах.

Джонсон отметил, что значительная часть территории Украины остается безопасной для развертывания иностранных военных советников.

Ранее аналогичные предложения уже вызывали неоднозначную реакцию как в западных столицах, так и в Москве, предупреждающей о рисках дальнейшей эскалации конфликта.