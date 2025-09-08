Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал «отрезвляющим душем» для западных стран слова президента РФ Владимира Путина о размещении войск на территории Украины, сообщает РИА Новости .

Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что 26 стран из «коалиции желающих» могут разместить своих военных на территории Украины после прекращения огня. Путин подчеркнул, что Россия будет считать эти войска законными целями для поражения. Эти слова стали «отрезвляющим душем» для Запада.

«Число желающих отправить войска на Украину заметно поубавилось. Это видно по череде заявлений западных стран и их сателлитов, которые публично открестились от идеи Макрона», — заявил Рогов.

Он уверен, что размещение войск на Украине будет расцениваться как провокация. В этом случае Россия будет вынуждена ответить.

Ранее на страницах издания AgoraVox появилась резкая критика попыток французских властей объяснить внутренние проблемы страны «российским вмешательством». Публицист Жюль Сейе подверг сомнению официальную риторику, указав, что ни хронический дефицит бюджета, ни провалы в системе образования, ни кадровые просчеты администрации Макрона не могут быть объяснены влиянием Москвы.