Рютте: РФ и КНР готовятся к «долгосрочной конфронтации и соперничеству» с ЕС

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте указал на то, то Россия и Китай увеличили производство военной техники. По его словам, эти страны готовятся к «долгосрочной конфронтации и соперничеству» с Евросоюзом, сообщает РБК .

Рютте заявил, что РФ и КНР производят военную технику «в невероятных масштабах». По его мнению, она нужна не просто для того, чтобы «демонстрировать ее на парадах», а для «закрепления сфер влияния».

Генсек НАТО считает, что Москва и Пекин хотят «подорвать международный порядок». По его словам, якобы именно в этих целях страны увеличили производство военной техники.

Он также заявил, что Пекин уже построил крупнейший в мире военно-морской флот.

Ранее Рютте заявил, что членство Украины в НАТО сейчас не обсуждается. Вместо этого ведутся переговоры о создании для Киева системы гарантий безопасности.