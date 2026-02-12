Рютте пообещал «разрушительную реакцию» при блокаде Россией Сувалкского коридора

Если РФ заблокирует Сувалкский коридор, то ответ НАТО окажется разрушительным. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте перед заседанием глав министерств обороны государств блока, сообщает РИА Новости .

Он отметил, что НАТО постоянно отрабатывает разные варианты развития событий. Применяются современные разведданные. Альянс реально оценивает свои возможности.

Рютте подчеркнул, что НАТО хорошо подготовлено для ответа на разные угрозы. Он пообещал «разрушительную реакцию». Поэтому Североатлантический альянс и усиливает восточный фланг. Таким образом генсек НАТО ответил, как Запад отреагирует, если РФ заблокирует Сувалкский коридор.

Сувалкский коридор — малонаселенная территория на границе между Литвой и Польшей. Через нее балтийские государства соединены с остальными странами Евросоюза. Через коридор проходит самый короткий транспортный путь между Белоруссией и российской Калининградской областью.

