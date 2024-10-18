Рютте: НАТО продолжит наращивать присутствие на границах РФ

НАТО продолжит наращивать присутствие на границах РФ и будет закупать оружие для поддержки киевского режима, сообщает ТАСС .

Генсек альянса Марк Рютте отметил, что наращивание присутствия продолжится на восточном фланге. Кроме того, НАТО будет формировать военное производство и закупать оружие, чтобы снабжать им Украину, а также пополнять собственные запасы.

По словам Рютте, наращивание военного производства будет продвигаться быстрыми темпами. Он добавил, что закупаться будут в первую очередь артиллерийские системы и системы ПВО, а также ударные самолеты 5-го поколения.

Рютте также заявил, что страны НАТО приняли решение активизировать работу по стандартизации вооружений НАТО и по разработке «стандартов для инновационных военных возможностей». В том числе это касается и беспилотников.

Ранее Рютте заявил, что у НАТО нет доказательств присутствия военных КНДР на Украине. При этом, по его словам, Пхеньян якобы поставляет Москве «оружие и технологии».