Рютте допустил де-факто признание российского контроля над частью Украины

сегодня в 23:02

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о необходимости признать текущий контроль России над частью украинских территорий. Об этом он сообщил в интервью ABC News накануне переговоров лидеров России и США, пишет «КоммерсантЪ» .

Рютте подчеркнул, что речь не идет о юридическом признании.

«Мы должны констатировать существующее положение вещей», — отметил генсек. При этом он исключил требования о сокращении ВСУ.

Заявление сделано за неделю до встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске 15 августа, где планируется обсуждение украинского урегулирования.

По данным источников, страны ЕС пытаются согласовать позицию с Вашингтоном до российско-американских переговоров.