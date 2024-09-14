Рябков заявил, что Москва уже знает о решении Запада по ударам ВСУ вглубь РФ

Запад уже принял решение об ударах Украины вглубь России, и Москва об этом уже знает, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, пишет ТАСС .

По словам замглавы МИД РФ, политическому и военному руководству западных стран следовало бы хорошо продумать последствия своих решений. Он считает, что США и Британия загоняют ситуацию вокруг Украины в стадию малоконтролируемой эскалации.

Рябков сделал заявление о том, что Москва уже знает о решении Запада по ударам Киева вглубь России на Медиасаммите БРИКС. Он также напомнил слова президента России Владимира Путина, который четко высказался по поводу одобрения НАТО об ударах ВСУ вглубь страны. Это будет означать, что Запад напрямую вступил в конфликт с Россией.

Ранее президент США Джо Байден прокомментировал слова Путина, высказался об угрозе прямого вовлечения Запада в украинский конфликт. Он заявил, что почти не тратит время на мысли о российском лидере.