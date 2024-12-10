Рябков сообщил, что Асад находится в безопасности

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заверил, что бывший президент Сирии Башар Асад находится в безопасности. Он стал первым официальным лицом, кто подтвердил прибытие Асада в РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NBC.

«Он в безопасности, это показывает, что Россия действует так, как требуется в такой чрезвычайной ситуации», — заявил он.

Также он подчеркнул, что ему было бы «крайне неправильно рассказывать о том, что произошло и как это разрешилось».

После того, как вооруженные отряды сирийской оппозиции захватили многие города арабской республики, президент Башар Асад решил отречься от власти. Политик и его семья получили политическое убежище в России.

Между тем газета The Washington Post со ссылкой на сирийскую прессу утверждает, что российские войска покинули военные базы в двух городах на севере Сирии — Манбидже и Кобани. Информация официально не подтверждалась.