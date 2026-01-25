Рябков: Россия имеет свои средства для фиксации вооружений других стран

Россия обладает всеми необходимыми национальными техническими средствами для достоверного контроля за вооружениями других государств и делает на их основе свои выводы. Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков.

Его комментарий был дан в ответ на просьбу прокомментировать недавние заявления президента США Дональда Трампа о якобы имеющемся у Вашингтона супероружии.

«Мы имеем собственные возможности, в том числе национальные технические [средства], чтобы достоверно фиксировать то, что имеет значение, и делать из этого свои выводы», — сказал Рябков. Отвечая на вопрос, пыталась ли российская сторона уточнить у США, что конкретно имел в виду американский лидер, замглавы МИД РФ дал отрицательный ответ. «Оснований для этого нет. Как говорится, на каждый чих не наздравствуешься. Сегодня одно, завтра другое», — отреагировал дипломат.

Ранее на Всемирном экономическом форуме в Давосе Дональд Трамп, рассказывая об операции США в Венесуэле, утверждал, что американские военные применили некое вооружение, «о котором раньше никто не слышал».

