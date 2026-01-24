NYP: при похищении Мадуро США могли применить «дискомбобулятор»

При проведении операции по захвату и вывозу из страны президента Венесуэлы Николаса Мадуро США, возможно, применили секретное дезориентирующее оружие. Об этом сообщает New York Post .

Очевидцы описывают его воздействие как «очень интенсивную звуковую волну», от которой люди падали на землю, не имея возможности пошевелиться.

«В какой-то момент они запустили что-то — я не знаю, как это описать. Это было похоже на очень интенсивную звуковую волну. Вдруг я почувствовал, как будто моя голова взрывается изнутри», — приводит издание слова одного из свидетелей.

По данным NYP, симптомами воздействия были кровотечение из носа, рвота и полная слабость. Ранее в интервью той же газете Трамп подтвердил использование американскими военными в ходе атаки на Венесуэлу некоего «дискомбобулятора» (от англ. discombobulate — «сбивать с толку»), заявив, что «с удовольствием бы поговорил о нем, если бы мог».

Операция США была проведена в ночь на 3 января. После масштабных ударов по Каракасу Николас Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны. В настоящее время они находятся в следственном изоляторе в Бруклине (Нью-Йорк), где суд предъявил венесуэльскому лидеру обвинения, связанные с наркоторговлей и терроризмом, которые грозят ему несколькими пожизненными сроками. Мадуро вину не признал. Москва осудила произошедшее как неприемлемое посягательство на суверенитет и потребовала немедленного освобождения президента Венесуэлы и его жены.

