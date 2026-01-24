NYP: при похищении Мадуро США могли применить «дискомбобулятор»
При проведении операции по захвату и вывозу из страны президента Венесуэлы Николаса Мадуро США, возможно, применили секретное дезориентирующее оружие. Об этом сообщает New York Post.
Очевидцы описывают его воздействие как «очень интенсивную звуковую волну», от которой люди падали на землю, не имея возможности пошевелиться.
«В какой-то момент они запустили что-то — я не знаю, как это описать. Это было похоже на очень интенсивную звуковую волну. Вдруг я почувствовал, как будто моя голова взрывается изнутри», — приводит издание слова одного из свидетелей.
По данным NYP, симптомами воздействия были кровотечение из носа, рвота и полная слабость. Ранее в интервью той же газете Трамп подтвердил использование американскими военными в ходе атаки на Венесуэлу некоего «дискомбобулятора» (от англ. discombobulate — «сбивать с толку»), заявив, что «с удовольствием бы поговорил о нем, если бы мог».
Операция США была проведена в ночь на 3 января. После масштабных ударов по Каракасу Николас Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны. В настоящее время они находятся в следственном изоляторе в Бруклине (Нью-Йорк), где суд предъявил венесуэльскому лидеру обвинения, связанные с наркоторговлей и терроризмом, которые грозят ему несколькими пожизненными сроками. Мадуро вину не признал. Москва осудила произошедшее как неприемлемое посягательство на суверенитет и потребовала немедленного освобождения президента Венесуэлы и его жены.
