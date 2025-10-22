Рябков: призывы к ядерному разоружению без учета текущей ситуации нереалистичны

По его словам, также в этом вопросе следует учитывать интересы безопасности ядерных государств. При этом важно, чтобы любая инициатива по ядерному разоружению была адекватной в рамках военно-политического и стратегического контекста. Только такой подход, по словам Рябкова, обеспечит равенство сторон в диалоге и баланс.

Также замглавы МИД РФ прокомментировал возможный отказ США от российского предложения еще год придерживаться Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). По его словам, это приведет к «тотальному вакууму и нарастанию ядерной опасности».

При этом, по словам Рябкова, Россия справится с ситуацией, даже если Вашингтон откажется от предложения по ДСНВ. Он добавил, что безопасность страны гарантирована.

Ранее Рябков заявил, что РФ обойдется без реакции Штатов, если Вашингтону неинтересна инициатива Москвы по ДСНВ. При этом американский президент Дональд Трамп называл эту идею «хорошей».

