Рябков: представители РФ едут в Женеву с задачей действовать в рамках Анкориджа

Делегация России едет в швейцарскую Женеву с четкими задачами вести диалог в соответствии с пониманиями, достигнутыми на встрече президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа в Анкоридже на американской Аляске. Представители РФ отправятся на встречу вечером 16 февраля, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время презентации спецвыпуска журнала «Русская мысль», который посвящен отношениям Москвы и Вашингтона, сообщает ТАСС .

Делегация России будет действовать в соответствии с согласованными Путиным и Трампом рамками. Добиться успеха без этого не получится, отметил дипломат.

Переговоры Путина и Трампа прошли в Анкоридже 15 августа 2025 года. Встреча шла 2 часа 45 минут.

Ранее глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов в РФ) заявил, что в понедельник представители Украины поехали в швейцарскую Женеву. Там 17-18 февраля будет встреча с делегациями России и Соединенных Штатов.

