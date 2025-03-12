Риск терактов: политолог оценил перспективы 30-дневного прекращения огня

Политолог Сергей Марков заявил, что Москва при ответе на вопрос о 30-дневном перемирии с Украиной будет руководствоваться двумя определяющими факторами, сообщает «ФедералПресс» .

«Первый — ВСУ используют перемирие для того, чтобы восстановить силы. Им на это потребуется полгода. Сейчас украинская армия разбита под Курском, но их снова накачают оружием, они проведут мобилизацию и восстановятся. Тогда начнутся постоянные теракты, провокации. Украина станет „анти-Россией“», — сказал эксперт.

С другой стороны, партнеры России, страны Глобального Востока и Юга призывают к урегулированию конфликта, но какая победит аргументация — покажет время, заключил Марков.

Переговоры между украинской и американской делегациями состоялись 11 марта в городе Джидда в Саудовской Аравии. Киев согласился на предложение Вашингтона о прекращении огня в зоне российско-украинского конфликта. Американская сторона в ближайшее время намерена донести эту информацию до России.