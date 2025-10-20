Рим присоединится к программе военной помощи Киеву через закупки у США

Италия пересмотрела свою позицию относительно финансирования закупок американского вооружения для Украины, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Ранее Рим отказывался от участия в таких программах, ссылаясь на отсутствие бюджетных средств и альтернативные пути поставок. Однако на прошлой неделе министр обороны Италии Гвидо Крозетто на встрече с коллегами по НАТО заявил о готовности страны оплачивать приобретение оружия через специальную программу закупок.

По данным источников, изменение позиции связано с опасениями оказаться в изоляции на фоне участия других союзников — к инициативе уже присоединились 16 стран, включая Германию, Нидерланды и Канаду.

Италия уже предоставляла Украине военную помощь, в том числе комплексы ПВО SAMP/T.