Рим присоединится к программе военной помощи Киеву через закупки у США
Италия изменила позицию по закупке американского оружия для Украины
Италия пересмотрела свою позицию относительно финансирования закупок американского вооружения для Украины, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Ранее Рим отказывался от участия в таких программах, ссылаясь на отсутствие бюджетных средств и альтернативные пути поставок. Однако на прошлой неделе министр обороны Италии Гвидо Крозетто на встрече с коллегами по НАТО заявил о готовности страны оплачивать приобретение оружия через специальную программу закупок.
По данным источников, изменение позиции связано с опасениями оказаться в изоляции на фоне участия других союзников — к инициативе уже присоединились 16 стран, включая Германию, Нидерланды и Канаду.
Италия уже предоставляла Украине военную помощь, в том числе комплексы ПВО SAMP/T.