Министр обороны России Андрей Белоусов распределил ответственность среди своих заместителей в Координационном совете по вопросам безопасности приграничных территорий. Об этом сообщает РИА Новости .

Андрей Булыга будет заниматься материальным обеспечением приграничных регионов транспортными средствами и помогать местным жителям во время отъезда из опасных территорий. Алексей Криворучко ответственен за предоставление солдатам оружия и военной техники.

Контакты между ведомствами будет контролировать Олег Савельев. Павлу Фрадкову поручено следить за инженерным строительством.

Также новые обязанности получили и другие чиновники министерства обороны. Так, за медобеспечение будет отвечать начальник главного военно-медицинского управления Дмитрий Тришкин. Глава Генштаба Валерий Герасимов и руководители группировок «Курск», «Белгород», «Брянск» должны защитить местных жителей и территорий.

Замглавой Координационного совета стал генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что кара настигнет виновников преступлений в Курской области и Новороссии. Он добавил, что РФ победила террористов 20 лет назад, и одолеет украинских неонацистов сейчас.