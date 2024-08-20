Путин: кара настигнет виновников преступлений в Новороссии и Курской области
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Кара настигнет тех, кто совершал преступления в Курской области, а также в Новороссии и Донбассе, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление президента России Владимира Путина.
Глава государства напомнил, что до этого РФ удалось одолеть террористов на Кавказе. Страна сможет преодолеть и неонацистов, которые совершают преступления в Курской области и Донбассе.
Путин добавил, что противники РФ продолжают пытаться раскачать ситуацию в государстве.
Ранее президент России приехал в Беслан. Он посетил разрушенную школу № 1.