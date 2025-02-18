Rheinmetall: в Европе и на Украине не осталось запасов оружия на складах

Глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер рассказал, что на сегодняшний день в Европе и на Украине не осталось запасов оружия на складах, сообщает РИА Новости .

Паппергер в интервью Financial Times добавил, что Rheinmetall выиграет и при достижении прекращения огня на Украине, потому что спрос на вооружение в европейских странах останется высоким.

По информации газеты, стоимость акций оборонного концерна, которая почти в 4 раза повысилась после начала украинского конфликта, упала после заявления американского президента Дональда Трампа о старте мирных переговоров.

Но европейские оборонные акции, среди которых и Rheinmetall, с тех пор подросли, так как инвесторы считают, что властям европейских стран придется сильно нарастить военные расходы в ответ на опасения из-за возможного отступления США от многолетней роли гаранта безопасности союза.

Во вторник в Эр-Рияде планируется провести переговоры между российской и американской делегациями. РФ представят глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.