РФ запретит въезд некоторым представителям евроинститутов и стран ЕС

Россия в ответ на принятие 19-го пакета антироссийских санкций запрещает въезд в страну некоторым представителям евроинститутов и стран ЕС. Соответствующее заявление опубликовано на сайте МИД РФ.

По данным ведомства, утвержденные ограничения — односторонние, нелегитимные с точки зрения международного плана. Москва ответит на эти недружественные действия. Она расширяет список представителей евроинститутов и стран ЕС, которым запрещен въезд в Россию.

Так, в РФ не смогут попасть некоторые сотрудники силовых ведомств, представители государственных и коммерческих организаций, граждане ЕС и ряда других государств, которые оказывают военную помощь Украине и др.

Как утверждает МИД РФ, санкции Евросоюза враждебны, но они не смогут оказать какое-либо влияние на политику России. Она продолжил отстаивать национальные интересы, защищать права своих граждан и формировать многополярный мировой порядок.

23 октября ЕС принял 19-й пакет санкций в отношении РФ. В рамках будет ограничено передвижение российских дипломатов по ЕС. Также под санкции попали под санкции попали более 100 танкеров, транспортирующих нефть.

