Евросоюз принял 19-й пакет санкций в отношении РФ

Евросоюз на официальном уровне утвердил 19-й пакет санкций против РФ. В рамках него в том числе будет ограничено передвижение российских дипломатов по ЕС, сообщает ТАСС .

Кроме того, под санкции попали более 100 танкеров, ходящих под иностранными флагами. Они якобы занимаются транспортировкой нефти из России.

В новом пакете санкций также есть запрет на приобретение СПГ из РФ. Еще были введены и другие ограничения.

Ранее глава Евродипломатии Кая Каллас сказала, что 19-й пакет санкций не станет последним. Евросоюз будет давить на Россию и дальше.

