Политолог Светов: Россия не согласится на «олимпийское» перемирие на Украине

Политолог и журналист Юрий Светов считает, что Россия не согласится на перемирие на Украине, которые ранее предложил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает «360» . Французский лидер, в свою очередь, призывал стороны прекратить боевые действия на время проведения Олимпийских игр-2024 в Париже.

Эксперт отметил, что сначала Франция сделала все для недопуска российских спортсменов на Олимпиаду, после чего начала предлагать устроить перемирие на Украине. По его словам, подобные речи выглядят «фантастическим цинизмом».

«Украина ухватится за это. Для нее в условиях мощного давления российской армии любая возможность получить передышку пойдет на пользу», — продолжил Светов.

Примечательно, по словам политолога, что Эммануэль Макрон говорил только о конфликте на Украине, не упомянув противостояние Израиля и сектора Газа. Светов подчеркнул, что спортивные организации разных государств также не понимали, почему израильских атлетов не отстранили от Олимпийских игр.

По мнению Светова, французы всегда будут на стороне Израиля, равно как и вся «правящая элита» на Западе.