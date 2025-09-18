РФ оспорила в суде ООН решение по делу о крушении Boeing рейса MH17 в 2014 году

Россия оспорила в Международном суде ООН решение совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) о якобы причастности Москвы к крушению малайзийского Boeing рейса MH17 под Донецком в 2014 году, сообщает пресс-служба МИД РФ.

«Решение <…> обжаловано российской стороной по всем аспектам — по основаниям юрисдикции, применимому праву, фактологии, а также в связи с фатальными нарушениями процедуры», — говорится в сообщении.

В МИД РФ добавили, что организация обвинила Россию в авиакатастрофе, но не посчитала нужным провести полное, тщательное и независимое международное расследование причин трагедии.

17 июля 2014 года малайзийский Boeing, выполняющий рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение под Донецком. Все 298 человек на борту погибли. Власти Украины отказались предоставить данные со своих радаров, безосновательно обвинив в авиакатастрофе ополченцев ДНР.

В мае текущего года ИКАО возложила на Россию ответственность за авиакатастрофу рейса MH17 под Донецком. При этом Россия настаивает на том, что ракетный пуск, приведший к крушению малазийского борта, был осуществлен с подконтрольной Киеву территории.