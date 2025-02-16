РФ на переговорах по украинскому вопросу учтет дефицит суверенитета Киева

Россия скорректирует подход к переговорам с Киевом из-за его ограниченной самостоятельности. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с корреспондентом телеканала «Россия 1» Павлом Зарубиным .

В Кремле заявили о необходимости пересмотра переговорной стратегии с украинской стороной. Песков подчеркнул, что после срыва стамбульских соглашений доверие к Киеву существенно подорвано.

«Делаешь вывод, что, ну, эта страна, наверное, не настолько может отвечать за свои слова. И каждый раз нужно делать определенную корректировку, договариваясь с ними, на дефицит суверенности и на дефицит доверия к ним, который никуда уже не денется», — заявил Песков, комментируя ситуацию с невыполнением достигнутых договоренностей.

По словам Пескова, сложившееся недоверие к украинской стороне останется определяющим фактором в дальнейшем диалоге. Москва будет вынуждена постоянно принимать во внимание дефицит суверенитета Киева при ведении любых переговоров.

Ранее Дмитрий Песков раскрыл новые детали переговоров президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа. По его словам, диалог глав государств был доброжелательным с обеих сторон, конструктивным и рабочим одновременно.