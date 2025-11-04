сегодня в 08:19

РФ и Китай будут наращивать сотрудничество в области высоких технологий

Россия и Китай собираются углублять сотрудничество в сфере научно-технических инноваций, а также высоких технологий. Москва и Пекин положительно оценивают результаты взаимодействия между государствами, сообщает РИА Новости со ссылкой на совместное коммюнике по итогам встречи глав правительства РФ и КНР, состоявшейся 3 ноября в городе Ханчжоу.

Дальнейшее углубление сотрудничества даст сильный импульс экономическому и социальному развитию. Также это стимулирует промышленность двух государств.

Россия и Китая согласились увеличивать потенциал научно-технического взаимодействия. Это касается и области фундаментальных исследований.

Также РФ и КНР собираются создать дорожную карту сотрудничества государств в сферах науки, инноваций и технологий. Она затронет период с 2026 по 2030 годы.

Обе стороны поспособствуют применению установок класса «мегасайенс», будут формировать новые точки для сотрудничества, способствовать обмену между учеными, а также научными учреждениями. Еще Россия и Китай будут последовательно воплощать в жизнь важные научно-исследовательские проекты.

